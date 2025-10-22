Смерть проданной на органы в Мьянме белоруски подтвердили официально

Смерть 27-летней гражданки Белоруссии Веры Кравцовой, оказавшейся в плену у мошенников в одном из кол-центров Мьянмы, официально подтверждена — семье девушки предоставили документ о её гибели от сердечного приступа и последующей кремации в деревне Инкин.
Как отмечают источники, реальная причина трагедии остаётся неясной: по неофициальным данным, Кравцову якобы могли продать на органы преступники, управлявшие подпольным скам-центром.
На этом фоне появились и обнадёживающие вести для родственников других жертв, удерживавшихся в общеизвестном рабском лагере KK Park. Недавно освобождённая россиянка Дашима Очирнимаева также содержалась в этом комплексе. Силы вооружённых формирований Мьянмы взяли лагерь под свой контроль, лишили преступников доступа к интернету, изъяв десятки спутниковых терминалов Starlink, и вывели на свободу 2200 человек.
Эксперты отмечают, что колл-центры, действующие в приграничных с Таиландом областях Мьянмы, построены при участии китайских криминальных структур. Иностранцев заманивают на фиктивные вакансии в IT- или модельной индустрии, иногда прямо предупреждая о необходимости участия в мошеннических схемах. Нередко местом работы указывают Таиланд, однако впоследствии людей тайно перевозят в Мьянму и удерживают под надзором как рабов.
Оказавшись в таких лагерях, жертвы вынуждены по 17 часов в сутки обманывать пользователей в социальных сетях и на сайтах знакомств, вымогая у них деньги. Сопротивление, недостаточная прибыль или попытки сбежать приводят к избиениям, продаже на органы или даже убийствам. Единственным шансом выбраться остаётся выкуп, который должны внести родственники.
В приграничных регионах власть нередко находится у хорошо вооружённых местных племён, что затрудняет проведение операций силами официального правительства. Однако на этот раз мьянманские военные пошли на решительные меры и взяли ситуацию под контроль.
В ходе рейда в комплексе обнаружили 260 незарегистрированных строений; всех освобождённых поместили в миграционные центры до установления личности. Точное количество россиян и граждан других стран, оказавшихся среди освобождённых, пока неизвестно.
В феврале армия Мьянмы уже проводила совместную операцию с китайским спецназом, освободив 7 тысяч граждан КНР. Однако с того момента лагерь только расширился и продолжал функционировать вплоть до последней масштабной зачистки.
Читайте также: В Мьянме задержали организаторов скам-центров, похищавших россиянок в рабство.