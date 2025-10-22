Смерть проданной на органы в Мьянме белоруски подтвердили официально

Эксперты отмечают, что колл-центры, действующие в приграничных с Таиландом областях Мьянмы, построены при участии китайских криминальных структур. Иностранцев заманивают на фиктивные вакансии в IT- или модельной индустрии, иногда прямо предупреждая о необходимости участия в мошеннических схемах. Нередко местом работы указывают Таиланд, однако впоследствии людей тайно перевозят в Мьянму и удерживают под надзором как рабов.