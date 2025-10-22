Предприятие в Мордовии было повреждено в результате атаки БПЛА

В ночь на 22 октября в связи с риском атаки БПЛА прием и выпуск авиарейсов приостановлен в аэропортах Ярославля, Калуги и Пскова, сообщили в Росавиации.
