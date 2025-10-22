Ричмонд
Предприятие в Мордовии было повреждено в результате атаки БПЛА

Одно из предприятий Мордовии было повреждено в результате атаки БПЛА на территорию региона, сообщил губернатор республики Артем Здунов. По его информации, на месте работают экстренные службы. Деталей инцидента и информации о пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 22 октября в связи с риском атаки БПЛА прием и выпуск авиарейсов приостановлен в аэропортах Ярославля, Калуги и Пскова, сообщили в Росавиации.

