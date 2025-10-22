Ранее в Каменке-Днепровской прозвучало не менее пяти взрывов в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. До этого расчёты противовоздушной обороны России сбили 57 украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Один дрон был уничтожен над Курской областью. В Белгородской области в селе Новостроевка-Первая автомобиль был атакован дроном ВСУ, в результате происшествия погиб мужчина.