Одно из предприятий Мордовии получило повреждения в результате атаки ВСУ

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее на территории Республики Мордовия был объявлен сигнал «Беспилотная опасность».
Ранее в Каменке-Днепровской прозвучало не менее пяти взрывов в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. До этого расчёты противовоздушной обороны России сбили 57 украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Один дрон был уничтожен над Курской областью. В Белгородской области в селе Новостроевка-Первая автомобиль был атакован дроном ВСУ, в результате происшествия погиб мужчина.
