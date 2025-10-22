Ричмонд
Одно из предприятий Мордовии получило повреждения в результате атаки ВСУ

В ночь на 22 октября территория Мордовии подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате повреждено одно из предприятий региона. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы. Об этом сообщил глава региона Артём Здунов.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее на территории Республики Мордовия был объявлен сигнал «Беспилотная опасность».

Ранее в Каменке-Днепровской прозвучало не менее пяти взрывов в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. До этого расчёты противовоздушной обороны России сбили 57 украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Один дрон был уничтожен над Курской областью. В Белгородской области в селе Новостроевка-Первая автомобиль был атакован дроном ВСУ, в результате происшествия погиб мужчина.

