Предприятие в Мордовии получило повреждения после атаки беспилотников ВСУ

Предприятие получило повреждения в результате массированной атаки украинских беспилотников на Мордовию. Об этом в среду, 22 октября, сообщил глава региона Артем Здунов.

— Ночью совершена массированная атака вражеских БПЛА на Мордовию. В результате одно из наших предприятий получило повреждения, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.

О каком предприятии идет речь, он не уточнил.

Системы противовоздушной обороны уничтожили 58 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что при ударе дрона ВСУ по поселку Вишневый пострадали двое мирных жителей. Незадолго до этого в Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность.

