У жителя Красноярского края нашли незаконное оружие и патроны

В Назаровском районе Красноярского края полицейские изъяли у 58-летнего жителя села Сахапта три охотничьи винтовки калибра 5,6 мм и 80 патронов.

В Назаровском районе Красноярского края полицейские изъяли у 58-летнего жителя села Сахапта три охотничьи винтовки калибра 5,6 мм и 80 патронов. Они хранились нелегально и были пригодны для стрельбы.

Мужчина пояснил, что давно купил оружие и боеприпасы.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия и боеприпасов». Наказать за это могут ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами, либо арестом или же лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом. Пока же фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.