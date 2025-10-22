У жителя Красноярского края нашли незаконное оружие и патроны

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия и боеприпасов». Наказать за это могут ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами, либо арестом или же лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом. Пока же фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.