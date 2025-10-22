Следы в тайге: поиски Усольцевых привели в секретные поселения

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в суровой тайге Красноярского края обретает неожиданное объяснение. Версия о том, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина могли найти приют у старообрядцев, вселяет надежду на их спасение.
«Пусть лучше наткнулись на староверов»: главная надежда поисковиков.
Пока Усольцевы не найдены мертвыми, спасатели придерживаются версии, что они живы, заявила руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина. Поисковик прямо отметила, что пусть лучше Усольцевы в тайге наткнулись на старообрядцев, которые их приютили.
«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — допустила Торгашина, предполагая, что семья с маленьким ребенком могла найти кров и пищу в гостеприимной общине, отрезанной от мира.
«Так просто с улицы не возьмут»: староверы раскрыли правила своих общин.
Чтобы проверить эту жизнеутверждающую гипотезу, журналисты aif.ru вышли на прямую связь с теми, кто живет бок о бок с таежными старообрядцами. Специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова дала эксклюзивный комментарий, проливающий свет на строгие уклады общин.
Она выразила большое сомнение, что Усольцевы могли все бросить и уйти к староверам. Сама она о случаях, когда это делали целые семьи, не слышала.
«Допустим, я о таких случаях не слышала, чтобы целыми семьями… Да, есть молодые семьи, которые жили так всегда… Они не ведут затворнический образ жизни, с нами контактируют… Мы им помощь оказываем, если обращаются. Это добрые, хорошие люди, но чужаков они особо не жалуют», — отметила Иржакова.
Но самый важный фрагмент ее рассказа — это описание процедуры вхождения в общину, которое опровергает идею спонтанного «побега» к староверам.
«Бывает, что из деревни кто-то из членов семьи уходит в монастырь к староверам, но это очень пожилые жители, и так просто это не может произойти. Это не одноразовая акция, мол, я захотел и к Богу пошел. Нужно много испытаний пройти, и так просто с улицы не возьмут», — рассказала Иржакова.
Этот комментарий резко сузил круг поисков. Если Усольцевы не могли быть просто «приняты» в традиционную общину, то что же с ними произошло?
«Шептались бы»: почему староверы отвергают версию со спасением.
Разговор с представительницей деревни Ярцево продолжил рушить оптимистичный сценарий. Иржакова заявила, что при появлении Усольцевых в их местности об этом давно бы уже все знали.
«Сомневаюсь, что семья могла так далеко поехать к нам сюда в Сибирь. Я думаю, если бы они и приняли решение уйти жить к староверам, то все-таки приобщились к общинам, которые поближе к ним. По Красноярскому краю они везде есть», — сказала она.
И затем прозвучала ключевая фраза, описывающая тесные связи между поселениями: «Если бы Усольцевы появились в наших краях, мы бы узнали, услышали об этом. Шептались бы».
Это «шептались» рисует картину абсолютно прозрачной для внутреннего взгляда, но абсолютно закрытой для внешнего мира жизни. Вывод представительницы администрации был однозначен: «Семью нужно искать, скорее, в том районе, в котором они пропали… При этом я не верю в версию, что они ушли к староверам».
От староверов к сектантам: как одна версия рождает другую.
Отрицание традиционной версии со староверами логично привело к возникновению другой, гораздо более тревожной. Иржакова напрямую высказала предположение, которое поддержали и эксперты.
Она предположила, что если допустить, что Усольцевы присоединились так легко к какой-то религиозно общине, то это вполне может быть секта, а не староверы.
Ранее криминалист Михаил Игнатов допустил, что семья, таинственно исчезнувшая в лесах Красноярского края, могла стать жертвой сектантов.
«Если мы говорим о криминальной причине исчезновения семьи, то вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды. То есть они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях», — говорил Игнатов.
Таким образом, версия о «староверах» раскололась. С одной стороны — почти сказочное спасение в доброй и праведной семье, с другой — мрачная участь жертв ритуальных обрядов. И между этими полюсами нет ничего. Именно эта полярность и отсутствие следов и заставляют поисковиков, как заявила Светлана Торгашина, с первым таянием снегов снова идти в Кутурчинское Белогорье. Они будут искать любые зацепки: брошенную вещь, след костра, свидетельство случайного охотника — все, что сможет подтвердить или опровергнуть главную версию этой тайны, которая началась 28 сентября 2025 года и уходит корнями в самые глухие и загадочные уголки сибирской тайги.
Сколько старообрядцев в красноярских лесах.
Старообрядцы в лесах Красноярского края — это в основном потомки русских крестьян и ссыльных, которые бежали от церковных реформ XVII века и последующих преследований. Они поселились в отдалённых таёжных районах Сибири, желая сохранить свою веру и традиционный уклад жизни.
В Красноярском крае такие общины есть в южных, центральных и северных районах, часто в труднодоступных местах. Они придерживаются строгих правил: ношение традиционной одежды, отказ от современных благ (электричества, интернета, иногда паспортов), самодостаточное хозяйство (охота, рыбалка, земледелие, сбор ягод и грибов). Общины делятся на поповцев (с священниками) и беспоповцев (без них, как часовенные). Многие поселения возникли в XIX-XX веках, некоторые — самовольные, не всегда отмеченные на картах.
Ниже известные общины красноярских старообрядцев по мере отдаления от Партизанского района, где пропали Усольцевы.
Новомариновка (Мариновка), Ирбейский район (~102 км от Партизанского района).
Затерянная в тайге деревня расположена на востоке от Красноярска. Около 20 лет назад здесь поселились несколько семей беспоповцев (часовенного согласия) из соседних районов, чтобы уйти от «мирского» влияния. Они возродили умирающую деревню: построили школу, занимаются таёжным промыслом (охота, сбор лесных даров), плотницким делом, разводят скот. Семьи многодетные, дети учатся дома или в местной школе. Нет церкви, молятся в домах по старым книгам. Отказываются от пенсий и пособий, считая, что человек должен сам заботиться о семье. Живут в гармонии с природой, избегают политики и внешнего мира.
Малые Кныши, Идринский район (~192 км).
Деревня расположена в южной части края, в верховьях реки Сыда. Основано в 1850-х годах переселенцами из Пермско-Вятского региона. Здесь живут поповцы белокриницкого согласия. Население — семьи с фамилиями Евлевых, Наберухиных, Придановых и др. Занимаются земледелием, скотоводством. Сохраняют традиции: отдельный участок на кладбище, строгие правила браков (запрет на смешанные), молитвы у святого источника с деревянным крестом. Поселение смешанное, но старообрядцы держатся обособленно. Рядом похожие деревни: Екатериновка (австрийцы, беспоповцы, с тайными молитвами в домах), Тоболка, Силькино (ныне исчезла, с подполниками — скрытными староверами, хоронившимися ночью без крестов).
Таяты, Каратузский район (~201 км).
Село находится на левом берегу реки Казыр в юге края. Основано почти 130 лет назад, название от «таиться» — здесь скрывались от мира. Половина населения — старообрядцы (беспоповцы), половина — последователи учения Виссариона (смешанное соседство). Живут в таёжных условиях, занимаются хозяйством, переработкой леса и сельхозпродукции. Сохраняют традиции: скромная одежда, коллективные работы, отдельные праздники. Окрестности — живописные, с Таятскими Столбами (каменный город). Доступно по дороге от Каратузского (73 км).
Ярцево, Енисейский район (~583 км).
Село находится на Енисее в северной тайге. Одно из крупнейших поселений старообрядцев (около 2000 жителей, многие — староверы). Живут без интернета, некоторые без паспортов, по традициям XIX века: сельское хозяйство, рыбалка, охота. Семьи многодетные, браки внутри общины. Рядом — мелкие скиты и заимки в лесах. Доступно по реке или зимнику.
Бурный, Мотыгинский район (~709 км).
Посёлок расположен на реке Тасеева (приток Ангары). Не на всех картах, административно «приписан» к Кирсантьево. Поселились там староверы в 1980—1990-х из разных регионов (Дальний Восток, Урал, даже Америка). Нет дорог, электричество от генератора, школа начальная. Живут родами (фамилии Баяновы, Симушины), по вере: без алкоголя, курения, разводов; венчания в сарафанах. Занимаются охотой, рыбалкой, дети управляют техникой. Гостеприимны, но обособленны.
Другие поселения (дальше 700−1000 км, в северной тайге Туруханского района).
Захребетный (новое Индыгино, ~800 км), находится на Енисее, 500 жителей, торгуют рыбой. Поселение возникло в 1960-х, переселены из-за наводнений; Объединённый (~700 км): 30 человек, занимаются пчеловодством, переселяются в заброшенные деревни.
Каменный Сырой Дубчес, Андрюшкино, Колокольный Яр и др. — мелкие скиты в бассейне Дубчеса, труднодоступны, население 10−50 человек, полная изоляция.
В целом, старообрядцев в крае — около 10−20 тыс. человек, но точных данных нет из-за обособленности. Многие общины уменьшаются: молодёжь уезжает в города. Для посещения нужны разрешения или местные гиды — дороги плохие, связь отсутствует.