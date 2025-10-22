Ричмонд
Шуров обнаружил бредовое состояние у добивающегося свободы маньяка Москвина

Интервью маньяка-кукольника Москвина является тяжелым бредом. считает психиатр Шуров. В своем публичном выступлении кукольник пытается обосновать свой бред.

Источник: Аргументы и факты

Опубликованное в Сети первое интервью нижегородского маньяка Анатолия Москвина, делавшего кукол из тел детей, врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru назвал тяжелым бредом.

В своем публичном выступлении Москвин заявил, что в Нижнем Новгороде остаются люди, подобные ему, которых он называл сатанистами* и ведьмами, выкапывающими из могил детей.

«Это человек с параноидной шизофренией, у него тяжёлый бред. Никаких сатанистов* нет, которым нужны трупы девочек, а ведьмам мальчиков. Он таким образом пытается обосновать свой бред, что он выкапывал девочек и делал из них мумии. Вот у него кристаллизованный бред, вот такая картина мира. Он очень убедительно говорит, но шизофреник в этой истории один, и это он», — объяснил психиатр.

Шуров подчеркнул, что Москвин является тяжелым шизофреником.

«Это больной пациент, который в рамках своего бреда делал вот эти вещи. Критерием для выписки должно быть купирование бреда. Если он все это продолжает повторять, он должен дальше лечиться», — добавил он.

Ранее Шуров рассказал, что история с невестой, о которой также заявил Москвин в своем интервью, выглядит странно.

Нижегородского кукольника-маньяка задержали в 2011 году по подозрению в надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. В его квартире и гараже следователи обнаружили 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек, которых близкие друзья и родители Москвина считали просто «жуткими игрушками». По результатам экспертизы Москвина признали недееспособным и поместили в психиатрическую больницу.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.