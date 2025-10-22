Шуров обнаружил бредовое состояние у добивающегося свободы маньяка Москвина

«Это человек с параноидной шизофренией, у него тяжёлый бред. Никаких сатанистов* нет, которым нужны трупы девочек, а ведьмам мальчиков. Он таким образом пытается обосновать свой бред, что он выкапывал девочек и делал из них мумии. Вот у него кристаллизованный бред, вот такая картина мира. Он очень убедительно говорит, но шизофреник в этой истории один, и это он», — объяснил психиатр.