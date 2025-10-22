Шуров обнаружил бредовое состояние у добивающегося свободы маньяка Москвина

Опубликованное в Сети первое интервью нижегородского маньяка Анатолия Москвина, делавшего кукол из тел детей, врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru назвал тяжелым бредом.
В своем публичном выступлении Москвин заявил, что в Нижнем Новгороде остаются люди, подобные ему, которых он называл сатанистами* и ведьмами, выкапывающими из могил детей.
«Это человек с параноидной шизофренией, у него тяжёлый бред. Никаких сатанистов* нет, которым нужны трупы девочек, а ведьмам мальчиков. Он таким образом пытается обосновать свой бред, что он выкапывал девочек и делал из них мумии. Вот у него кристаллизованный бред, вот такая картина мира. Он очень убедительно говорит, но шизофреник в этой истории один, и это он», — объяснил психиатр.
Шуров подчеркнул, что Москвин является тяжелым шизофреником.
«Это больной пациент, который в рамках своего бреда делал вот эти вещи. Критерием для выписки должно быть купирование бреда. Если он все это продолжает повторять, он должен дальше лечиться», — добавил он.
Ранее Шуров рассказал, что история с невестой, о которой также заявил Москвин в своем интервью, выглядит странно.
Нижегородского кукольника-маньяка задержали в 2011 году по подозрению в надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. В его квартире и гараже следователи обнаружили 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек, которых близкие друзья и родители Москвина считали просто «жуткими игрушками». По результатам экспертизы Москвина признали недееспособным и поместили в психиатрическую больницу.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.