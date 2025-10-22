Врачи из Владивостока спасли жизнь мужчине с разрывом аневризмы

Во время полета врач-реаниматолог Наиль Девликамов и фельдшер Максим Исаков непрерывно следили за состоянием пациента, поддерживая его жизненно важные функции. После приземления под Артемом мужчину пересадили в реанимобиль и доставили в краевую больницу, где его уже ждала операционная.