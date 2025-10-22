Врачи из Владивостока спасли жизнь мужчине с разрывом аневризмы

Во Владивостоке врачи Территориального центра медицины катастроф спасли жизнь 38-летнему мужчине, который находился в крайне тяжелом состоянии. В сентябре в Хасанскую районную больницу поступил пациент с субарахноидальным кровоизлиянием — у него произошел разрыв аневризмы головного мозга. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Специалисты Владивостокской скорой помощи оперативно проконсультировали коллег из Хасана и согласовали перевод пациента в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. Для транспортировки больного в Славянку вылетел вертолет Ми-8 с бригадой медиков на борту.
Во время полета врач-реаниматолог Наиль Девликамов и фельдшер Максим Исаков непрерывно следили за состоянием пациента, поддерживая его жизненно важные функции. После приземления под Артемом мужчину пересадили в реанимобиль и доставили в краевую больницу, где его уже ждала операционная.
Нейрохирург Сергей Волков успешно провел сложнейшую операцию по эмболизации аневризмы. После курса восстановительного лечения пациента выписали домой для дальнейшего наблюдения в поликлинике по месту жительства.