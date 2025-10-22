Ричмонд
Здунов: в Мордовии из-за атаки БПЛА повреждено предприятие

Республика Мордовия подверглась массированной атаке беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

В Мордовии в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждения получило одно из предприятий, проинформировал Артём Здунов.

Глава республики уточнил, что речь идёт о массированной атаке беспилотников Вооружённых сил Украины.

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в Telegram.

Напомним, в мае этого года занятия в образовательных учреждениях Саранска, в том числе в детских садах, школах и вузах, отменили на фоне угрозы БЛПА.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 57 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Брянской областью.

