Променял 20 лет дружбы на моторную лодку: жителю Ванино грозит срок за кражу

Однако «друг» решил воспользоваться шансом и купил себе на чужие деньги моторную лодку, а также другие вещи и спиртное.
В общей сумме мужчина потратил 2,5 млн рублей. Банковскую карту женщине он вернул. Возбуждено дело по статье «Кража».
Мужчина взял банковскую карту у приятельницы, с которой знаком около 20 лет, — та доверила ему покупку продуктов и лекарств, пока сама лежала в больнице.[…]
Однако «друг» решил воспользоваться шансом и купил себе на чужие деньги моторную лодку, а также другие вещи и спиртное.
В общей сумме мужчина потратил 2,5 млн рублей. Банковскую карту женщине он вернул. Возбуждено дело по статье «Кража».