Променял 20 лет дружбы на моторную лодку: жителю Ванино грозит срок за кражу

Мужчина взял банковскую карту у приятельницы, с которой знаком около 20 лет, — та доверила ему покупку продуктов и лекарств, пока сама лежала в больнице.[…]

Источник: Freepik

Однако «друг» решил воспользоваться шансом и купил себе на чужие деньги моторную лодку, а также другие вещи и спиртное.

В общей сумме мужчина потратил 2,5 млн рублей. Банковскую карту женщине он вернул. Возбуждено дело по статье «Кража».