Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 кг марихуаны хранила для себя женщина из Комсомольска-на-Амуре

13 мешков были сложены на придомовой территории.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции изъяли 13 мешков марихуаны общим весом более 25 килограммов, — сообщает телеграм-канал Полиции Хабаровского края.

Растения находились у 54-летней местной жительницы на придомовой территории — кусты она собрала, высушила и хранила под крышей постройки для личного употребления.

Экспертиза подтвердила, что изъятые растения — каннабис. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Также составлен административный протокол по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ.

Изъятую марихуану поместили на ответственное хранение, она будет уничтожена в соответствии с законом. Правоохранители продолжают проверку обстоятельств дела.