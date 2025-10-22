25 кг марихуаны хранила для себя женщина из Комсомольска-на-Амуре

Экспертиза подтвердила, что изъятые растения — каннабис. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Также составлен административный протокол по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ.