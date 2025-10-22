25 кг марихуаны хранила для себя женщина из Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции изъяли 13 мешков марихуаны общим весом более 25 килограммов, — сообщает телеграм-канал Полиции Хабаровского края.
Растения находились у 54-летней местной жительницы на придомовой территории — кусты она собрала, высушила и хранила под крышей постройки для личного употребления.
Экспертиза подтвердила, что изъятые растения — каннабис. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Также составлен административный протокол по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ.
Изъятую марихуану поместили на ответственное хранение, она будет уничтожена в соответствии с законом. Правоохранители продолжают проверку обстоятельств дела.