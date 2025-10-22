Выяснилось, что юывшие юристы блогера Митрошиной признали вину в мошенничестве

Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, ранее представлявшие блогера Александру Митрошину, признались в мошенничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.
По данным следствия, Волхова и Гольцева заверяли Митрошину, что способны «вычеркнуть» её из несуществующих «черных списков» Интерпола и администрации президента РФ, а также пообещали урегулировать уголовное дело об уклонении от налогов, хотя на деле блогер самостоятельно погасила задолженность и расследование было официально закрыто.
Когда у Митрошиной заблокировали счета, защитницы убедили её перевести оставшиеся денежные средства на их счета якобы для «безопасности». Однако перечисленные суммы потерпевшей не вернулись: подозреваемые утверждали, что средства израсходованы на решение проблем и «исключение из списков».
Столичный суд отправил Волхову и Гольцеву под домашний арест ещё 18 октября, решение о мере пресечения пока не оспорено. Обеим фигуранткам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а сама Александра Митрошина признана потерпевшей по делу.
