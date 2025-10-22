«Требовали стопроцентную предоплату»: алматинцы отдали миллионы за ремонт и остались с голыми стенами

Жительница Алматы Марина Турутина рассказала свою историю. Она и супруг решили сделать капитальный ремонт в квартире. В соцсетях нашли строительную компанию, взяли кредит и перечислили свыше 3 млн тенге. Бригада приступила к работе, но потом все остановилось.
«Постоянно у них отмазки были, говорили: “Подождите, мы сейчас закончим там, к вам приедем”, “У нас рынок не работает”, “У нас нет рабочих сегодня”, “У нас сегодня выходной”. То есть постоянные отсрочки по срокам», — пояснила Марина Турутина. 20 июня заключили договор, и на данный момент сделан демонтаж полный, поменяли проводку. Но не ту, которую хотели.
Компания предлагала услугу «ремонт под ключ», но строители проводили черновую отделку и внезапно останавливались. Строительная фирма требовала стопроцентную предоплату, и многие соглашались.
«Сейчас у нас ремонт в черновом этапе: у нас голые стены. Просто выровнены, и проводка, которую, как оказалось, нужно менять. Речь идет о сумме 5 млн 700 тыс. тенге, которые мы также оформили в рассрочку. Сейчас нам приходится и рассрочку платить, и снимать съемное жилье», — поделилась местная жительница Айя Байкулова.
Когда люди поняли, что обещанного ремонта не видать, попытались связаться с владельцем фирмы, но он перестал выходить на связь и съехал из офиса. В полиции говорят, заявления написали 23 человека, завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый под домашним арестом.
«По уголовному делу 23 человека признаны официально потерпевшими. Именно такое количество граждан написало заявление. Подозреваемый установлен, был задержан, доставлен в полицию. С санкции суда в качестве меры пресечения был избран домашний арест. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий», — сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Обманутые алматинцы все еще надеются вернуть свои деньги. Если мошенничество докажут, подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией.