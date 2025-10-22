«Требовали стопроцентную предоплату»: алматинцы отдали миллионы за ремонт и остались с голыми стенами

«Постоянно у них отмазки были, говорили: “Подождите, мы сейчас закончим там, к вам приедем”, “У нас рынок не работает”, “У нас нет рабочих сегодня”, “У нас сегодня выходной”. То есть постоянные отсрочки по срокам», — пояснила Марина Турутина. 20 июня заключили договор, и на данный момент сделан демонтаж полный, поменяли проводку. Но не ту, которую хотели.