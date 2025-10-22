Последнее убежище: охотник и шаман дали свои разгадки пропажи Усольцевых

Таким образом, на данный момент нет ни единой зацепки, которая пролила бы свет на судьбу семьи. Скептический взгляд эксперта на версию со спасением в зимовье, мистические откровения шамана о возможном похищении ребенка и сухая констатация факта от властей о несчастном случае — все это лишь увеличивает тревожный ореол вокруг этого загадочного исчезновения. Тайга продолжает надежно хранить секрет, куда пропали Ирина, Сергей и Арина Усольцевы.