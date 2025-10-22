Последнее убежище: охотник и шаман дали свои разгадки пропажи Усольцевых

Тайна исчезновения семьи Усольцевых в глухой тайге Красноярского края продолжает будоражить страну. С момента, когда Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина перестали выходить на связь 28 сентября, отправившись в поход к скале Буратинка в Партизанском районе, прошло три недели, но ни профессиональные спасатели, ни альпинисты, ни волонтеры не нашли никаких существенных зацепок. На фоне безуспешных поисков звучат самые разные версии — от трагических до почти мистических.
Версия выживания: «Зимовье спасет, но его бы уже нашли».
Одной из основных рабочих версий долгое время считалось то, что семья могла укрыться от непогоды в охотничьей избушке. Знакомый главы семьи Александр Дымов предположил, что Усольцевы могли найти пристанище в зимовье браконьеров. Однако эксперт по выживанию Василий Федюнин оценил эту версию с большой долей скепсиса.
Он рассказал, что охотничьи избушки на севере края по маршрутам следования ставятся каждые 20−30 км.
«Много таких избушек, они же “зимовье”, осталось многие еще со времен СССР, но они часто уже ветхие и гнилые. Чтобы там выжить, нужно иметь продукты, постоянно собирать дрова сухие, иметь какие-то инструменты, пилу или топор. Избушка должна быть достаточно изолирована, чтобы сохранять тепло или ее нужно постоянно топить дровами», — сказал эксперт.
Федюнин уточнил крайне важную деталь, которая снижает шансы на длительное выживание в таких условиях.
«В избушке редко хранят продукты, чаще крупы, что-то еще, так как на запах придет медведь, а он всю избу вверх дном перевернет, если что-то вкусное найдет».
Кроме того, эксперт отметил, что знания о съедобных растениях, которые могли бы помочь продержаться, — это редкость сегодня.
«До выпадения снега можно какое-то время собирать ягоды и травы съедобные, питаться так называемым “подножным” кормом, но тут нужны серьезные знания, которыми сейчас почти никто не обладает — мы дети современной цивилизации», — отметил он.
Самое весомое заявление Федюнина ставит под сомнение саму возможность нахождения семьи в избушке.
«Я слышал, что поисковики исследовали большое количество избушек. Если рядом есть охотугодья, то точно есть избушки Краслесничества, то есть, информация о них была и их обследовали».
По его словам, если бы Усольцевы укрылись в подобной избушке, то их бы уже, скорее всего, нашли.
Федюнин также скептически относится к версии нападения на Усольцевых диких зверей. Он подчеркнул, что животные боятся людей.
«Маловероятно, что медведь нападет на трех человек. Исключение — медведица, которая посчитает людей угрозой медвежатам или старый больной медведь, который к зиме не успел накопить», — поделился он.
Охотник отметил, что волки чувствуют запахи далеко, но охотятся на копытных животных.
«Вероятность нападения на человека — 1 из 1000 тоже. Если добыча рядом и человек мешает, либо очень голодные и вообще нет альтернатив, а это маловероятно. Они привыкли выслеживать свою добычу. Дикие животные нападают на людей крайне редко. Это исключительные случаи», — уточнил Федюнин.
Эксперт добавил, что у него нет сведений, что в районе исчезновения Усольцевых наблюдались рыси или кабаны, которые могут напасть на человека.
Мистическая версия: «Родителей убрали, девочку спрятали».
На этом фоне особенно ярко звучит версия, высказанная сибирским шаманом тывинской традиции небесного происхождения Виктором Зайцевым. Он провел специальный ритуал, чтобы получить информацию о судьбе пропавших, и его выводы кардинально отличаются от официальных.
По мнению шамана, исчезновение не было случайностью.
«Они либо во что-то влезли случайно, либо по недомыслию. В то, что им не нужно было знать или быть свидетелями. Их убрали. Может случайно, может на эмоциях», — сказал Зайцев, уточнив, что собаки, которая была вместе с семьей, также нет в живых.
Самое шокирующее заявление шамана касается судьбы пятилетней Арины. В противовес мрачным прогнозам, он утверждает: «Дочка Усольцевых жива, потому что у тех, кто лишил ее родителей, не поднялась рука на ребенка. Девочка либо не видела и не представляет опасности как свидетель, либо рука не поднялась убрать. Пока жива, где-то прячут».
Зайцев даже дает ориентиры для поисков, утверждая, что ребенка вывезли из района поисков.
«Но с Кутурчина вывезли. Не в город, но дальше 100 км от места событий», — объяснил он.
Шаман считает, что шанс найти Арину есть, но действовать нужно осторожно: «Нужно выслеживать по камерам, машинам, появлению ребенка где-то в новом месте. Лучше не сильно афишировать, так как можно спугнуть».
Эта версия противоречит более раннему прогнозу другого сибирского шамана Алексея Борисова, который предполагал, что Усольцевых уже нет в живых, а «останки найдет кто-то из местных охотников случайно».
Официальная позиция: «Несчастный случай, а не повод для нового закона».
В то время как общественность и эксперты строят предположения, официальная власть занимает более сдержанную позицию. Депутат Государственной думы Олег Леонов прокомментировал трагедию, отметив, что вводить специальный «закон Усольцевых», регулирующий походы с детьми, не будут.
«Сейчас очень много есть нормативов по организованным походам. Родители для простого семейного похода могут взять своего ребенка куда угодно. Какие-то ограничения, запреты для таких форм туризма я не считаю разумными, этим ничего не добиться. Люди терялись в лесах и будут теряться», — отметил он.
Леонов подчеркнул, что произошедшее с Усольцевыми — это трагическое, но нередкое стечение обстоятельств.
«Люди пошли в тайгу и заблудились. Такое было всегда во все времена. 99%, что они заблудились, потому что у всех, кто пропадает в лесу, одна судьба. Потеряли направление движения, потеряли ориентацию в пространстве, заблудились, не смогли сами выйти. Вот ровно то же самое произошло и здесь. Там просто большая тайга и испортилась погода», — поделился мнением парламентарий.
Таким образом, на данный момент нет ни единой зацепки, которая пролила бы свет на судьбу семьи. Скептический взгляд эксперта на версию со спасением в зимовье, мистические откровения шамана о возможном похищении ребенка и сухая констатация факта от властей о несчастном случае — все это лишь увеличивает тревожный ореол вокруг этого загадочного исчезновения. Тайга продолжает надежно хранить секрет, куда пропали Ирина, Сергей и Арина Усольцевы.