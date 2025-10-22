Ричмонд
«Камер там нет»: Детали исчезновения Усольцевых раскрыл директор турбазы

Директор турбазы, где перед исчезновением ночевала семья, рассказал, что никакой туристической группы, с которой Усольцевы якобы собирались изначально в поход, не было.

Источник: Российская газета

По словам Евгения Кудряшова, Сергей и Ирина с дочкой прибыли на базу отдыха примерно в шесть вечера. Они рассказали, что заехали на Минскую петлю, прогулялись по ней, и им все очень понравилось. Речь идет о коротком маршруте — всего один километр. Судя по всему, семья с легкостью его преодолела и захотела на следующий день отправиться в более серьезный поход.

«Выспросили у нашего сотрудника подробный маршрут до горы Буратинка. Настойчиво озвучивали, что отправятся туда именно в одиночестве», — отметил директор турбазы в беседе с aif.ru.

Евгений Кудряшов недоумевает, что могло произойти с семьей. По его словам, заблудиться в тех местах сложно. Там не просто маркированная туристическая тропа с указателями, а «реально проселочная дорога, по которой ездят уазики», добавил он.

Директора турбазы не смутило и то, что Усольцевы взяли с собой ребенка и собачку — по маршруту проходят тысячи туристов в год. В том числе, и зимой.

Кроме того, директор турбазы говорит, что не было какой-то экстремальной перемены погоды (вплоть до метели) в тот день, когда семья вышла на маршрут.

«Около 19:00 пошел дождь. К тому времени Усольцевы уже должны были давно вернуться обратно», — отметил он.

Причем дождь, по его словам, шел всего два часа, а потом была нормальная погода. Если туристы сбились с тропы, то они могли выйти на «дорогу лесодобычи».

«То есть, с горы куда ни спустишься — везде будет дорога. Она ведет в село Кутурчин, к нам», — объяснил Евгений Кудряшов.

Однако он подтвердил, что через десять километров от Кутурчина начинается дорога на Монголию. И «там меньше проходимость, фактически нет камер и постов ДПС». Мужчина добавил, что дорога непопулярная и пользуются ей редко.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в тайге Красноярского края 28 сентября. За все время поисков не удалось найти ни одного следа Усольцевых.