«Камер там нет»: Детали исчезновения Усольцевых раскрыл директор турбазы

По словам Евгения Кудряшова, Сергей и Ирина с дочкой прибыли на базу отдыха примерно в шесть вечера. Они рассказали, что заехали на Минскую петлю, прогулялись по ней, и им все очень понравилось. Речь идет о коротком маршруте — всего один километр. Судя по всему, семья с легкостью его преодолела и захотела на следующий день отправиться в более серьезный поход.