Россиянин получил ожоги ягодиц и паха из-за взрыва телефона в заднем кармане

В Липецке 22-летний парень оказался в ожоговом отделении больницы после того, как его смартфон внезапно взорвался прямо в заднем кармане брюк, сообщает Gorod48.ru.
В результате происшествия пострадавший был экстренно госпитализирован, у него диагностированы ожоги ягодиц и промежности III и IV степени.
По словам специалистов, подобные инциденты с взрывами мобильных устройств являются крайне редкими.
Уточняется, что причиной происшествия, как правило, становится повреждённый аккумулятор, перегрев гаджета или использование неоригинальных зарядных устройств, что повышает риск самопроизвольного возгорания техники.
Читайте также: Полиция пришла в ужас от того, что мать сотворила со своим двухлетним сыном.