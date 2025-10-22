Ричмонд
Россиянин получил ожоги ягодиц и паха из-за взрыва телефона в заднем кармане

В Липецке 22-летний парень оказался в ожоговом отделении больницы после того, как его смартфон внезапно взорвался прямо в заднем кармане брюк, сообщает Gorod48.

В результате происшествия пострадавший был экстренно госпитализирован, у него диагностированы ожоги ягодиц и промежности III и IV степени.

По словам специалистов, подобные инциденты с взрывами мобильных устройств являются крайне редкими.

Уточняется, что причиной происшествия, как правило, становится повреждённый аккумулятор, перегрев гаджета или использование неоригинальных зарядных устройств, что повышает риск самопроизвольного возгорания техники.

