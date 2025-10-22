Ричмонд
В подвале фитнес-клуба в Джизаке обнаружили подпольный цех по производству контрафактных лекарств

Vaib.uz (Узбекистан. 22 октября). В Джизаке сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями провели спецоперацию, направленную на пресечение продажи опасных контрафактных лекарственных препаратов.

Источник: Vaib.uz

В ходе операции были задержаны мужчина и женщина, обоим по 32 года. Они пытались реализовать 400 таблеток Misoprostol, 139 капсул, 2 флакона бальзама и 26 упаковок для фасовки — всё это без каких-либо разрешительных документов — по цене 5 000 долларов.

В рамках дальнейших следственных действий был осмотрен женский фитнес-клуб, где задержанные организовали подпольный цех. Именно здесь происходила кустарная фасовка, подготовка и распределение различных лекарственных средств для последующей продажи.

В ходе обыска были изъяты одна фасовочная машина, 141 капсула, готовая к продаже, 1 040 поддельных голограмм на китайском и английском языках, 237 поддельных штрих-кодов, 1 014 пустых капсул, разнообразные коробки и пакеты.

В настоящее время по факту организации подпольного цеха и распространения нелегальных лекарств проводится расследование. Правоохранительные органы устанавливают других участников преступной схемы и возможные каналы распространения контрафакта.