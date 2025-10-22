В подвале фитнес-клуба в Джизаке обнаружили подпольный цех по производству контрафактных лекарств

В ходе операции были задержаны мужчина и женщина, обоим по 32 года. Они пытались реализовать 400 таблеток Misoprostol, 139 капсул, 2 флакона бальзама и 26 упаковок для фасовки — всё это без каких-либо разрешительных документов — по цене 5 000 долларов.