Жителя Красноярска обвинили в контрабанде леса на 88 миллионов рублей

В Красноярске 32-летнего местного жителя обвинили в контрабанде леса на 88 миллионов рублей. По версии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в 2018—2019 годах мужчина от имени коммерческой фирмы оформлял таможенные декларации с ложными данными об источнике происхождения древесины.
Впоследствии бизнесмен незаконно вывез железнодорожным транспортом лесоматериалы объемом более 12 тысяч кубических метров. Уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» рассмотрит Кировский районный суд Томска.
