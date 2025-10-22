Ричмонд
Жителя Красноярска обвинили в контрабанде леса на 88 миллионов рублей

Житель Красноярска попался на вывозе леса по поддельным документам.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 32-летнего местного жителя обвинили в контрабанде леса на 88 миллионов рублей. По версии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в 2018—2019 годах мужчина от имени коммерческой фирмы оформлял таможенные декларации с ложными данными об источнике происхождения древесины.

Впоследствии бизнесмен незаконно вывез железнодорожным транспортом лесоматериалы объемом более 12 тысяч кубических метров. Уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» рассмотрит Кировский районный суд Томска.

Ранее мы писали, что в селе Сахапта полицейские нашли у 58-летнего местного жителя нелегально хранившееся оружие.