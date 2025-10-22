Эксперт Курушин сказал, сохранится ли телефон с посланием Наговициной

Эксперт, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха Даниил Курушин рассказал сайту perm.aif.ru, сохранится ли мобильный телефон, на котором альпинистка Наталья Наговицина могла оставить прощальное послание.
Курушин объяснил, что происходит со смартфонами на высоте в горах и в холоде. Он рассказал perm.aif.ru, что у каждого телефона есть характеристика «климатические условия».
«Для большинства устройств они планируются такими, чтобы пользоваться ими можно было в нормальных для человека условиях — влажности, давлении и температуре. Большинство фирм заявляют условия от 0 до +40 градусов», — пояснил perm.aif.ru эксперт Курушин.
В случае, когда температура выходит за эти рамки, батарея телефона перестаёт вырабатывать необходимое количество тока для питания, так как на холоде химические реакции замедляются. Минусовые температуры негативно сказываются на технике.
«Экстремальные морозы могут привести и к физическому повреждению аккумулятора. Опасны также влажность, конденсат. Влага может вызвать коррозию, которая может привести к возникновению проводимости в непредназначенных для этого местах и — как следствие — к разрушению схемы телефона», — рассказал perm.aif.ru учёный Курушин.
Однако, добавляет эксперт, в случае, если после нескольких месяцев нахождения на высоте 7000 метров конструкция телефона останется неповреждённой, есть шанс, что его удастся включить и извлечь данные.
Напомним, альпинистка Наталья Наговицина осталась на пике Победы из-за сломанной ноги. Её несколько недель пытались спасти, однако добраться до неё не удалось из-за сложностей горы и погодных условий. За судьбой Наговициной следил весь мир. Альпинисты предположили, что перед смертью она могла оставить прощальную записку или записать видео.
