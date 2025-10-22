Губернатор Брянской области назвал причастных к подрыву моста в регионе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА «Новости» подтвердил причастность задержанных летом диверсантов к взрыву автомобильного моста, который обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в начале июня текущего года. По словам главы региона, на всей территории, особенно в приграничных районах, были введены усиленные меры противодействия диверсиям.
Богомаз сообщил, что после проникновения группы диверсантов их действия были оперативно пресечены совместными усилиями Росгвардии и сотрудников ФСБ. В результате операции шесть вооружённых участников были обезврежены: трое ликвидированы на месте, двое захвачены в плен сразу после подрыва моста.
Задержание диверсантов проведено в августе. В тот период ФСБ отчиталась о задержании трёх членов украинской ДРГ, ещё трое были нейтрализованы во время спецоперации.
Инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2025 года в Выгоничском районе, где после подрыва автомобильного моста его обломки обрушились на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва. В результате аварии локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов: семь человек погибли, более 100 получили ранения. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.
