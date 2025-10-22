Губернатор Брянской области назвал причастных к подрыву моста в регионе

Инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2025 года в Выгоничском районе, где после подрыва автомобильного моста его обломки обрушились на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва. В результате аварии локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов: семь человек погибли, более 100 получили ранения. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.