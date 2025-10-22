В ночь на 22 октября территория Республики Мордовия подверглась масштабной атаке с использованием украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Артём Здунов в своем Telegram-канале. По его словам, в результате повреждения получило одно из промышленных предприятий региона.
На месте инцидента работают оперативные службы и специалисты. Как отметил руководитель региона, для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые силы и средства. Ранее на территории Мордовии был официально объявлен специальный сигнал оповещения «Беспилотная опасность», предупреждающий о возможной атаке.
«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал он.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Инцидент в Мордовии произошел на фоне регулярных атак украинских сил на гражданские объекты в приграничных российских регионах. В ответ на эти действия российские вооруженные силы наносят высокоточные удары по военным целям и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
Только за последнюю неделю Вооруженные силы РФ провели массированный и семь групповых ударов с применением высокоточного оружия. Для нанесения ударов использовалось оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные БПЛА. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.
Тем временем российская армия продолжает успешно продвигаться вперед в зоне проведения специальной военной операции. Недавно был освобожден населенный пункт Ленино, расположенный в Донецкой Народной Республике.