Парень выпустил 11 пуль в собственную мать, попросившую его лечь спать

По данным следствия, Марин начал вести себя шумно после полуночи. Его брат сделал замечание и попросил угомониться, однако молодой человек не отреагировал. Тогда мать вмешалась, назвала поведение сына безумным и лично отвела его в спальню, надеясь прекратить конфликт. Спустя несколько часов, около трёх ночи, дом вновь наполнился звуками — на этот раз стрельбы.