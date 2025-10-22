Парень выпустил 11 пуль в собственную мать, попросившую его лечь спать

В американском городе Санта-Тереза (штат Техас) произошёл шокирующий инцидент: 20-летний Кевин Марин напал на собственную мать после того, как она потребовала от него лечь спать. Как сообщает издание The Mirror, трагедия случилась поздней ночью 13 сентября в доме, где молодой человек проживал вместе с матерью, братом и другими членами семьи, включая ребёнка.
По данным следствия, Марин начал вести себя шумно после полуночи. Его брат сделал замечание и попросил угомониться, однако молодой человек не отреагировал. Тогда мать вмешалась, назвала поведение сына безумным и лично отвела его в спальню, надеясь прекратить конфликт. Спустя несколько часов, около трёх ночи, дом вновь наполнился звуками — на этот раз стрельбы.
Проснувшийся от выстрелов брат бросился к комнате и увидел раненую мать, истекавшую кровью. Женщину срочно доставили в больницу, где врачи боролись за её жизнь. Несмотря на множественные ранения — Марин выстрелил в неё 11 раз — пострадавшая выжила, а её состояние удалось стабилизировать.
На месте происшествия криминалисты нашли гильзы, следы крови и пулевые отверстия в стенах. Сам Кевин Марин был задержан и помещён в тюрьму округа Донья-Ана без возможности внесения залога. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений.
