Баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров

Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Источник: Аргументы и факты

Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели около 350 километров, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

По данным источника, ракеты не упали в Японском море, а на территории КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в сторону Японского моря. Позднее стало известно, что было запущено несколько ракет.

Это первое ракетное испытание, проведённое Северной Кореей с момента вступления в должность президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, и первое за 167 дней после запуска 8 мая, когда Пхеньян осуществил смешанный запуск нескольких типов баллистических ракет малой дальности.

