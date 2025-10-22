Задержанная ДРГ в Брянской области причастна к подрыву моста, упавшего на поезд

«Если взять последнее: ДРГ не прошла, её там взяли наши росгвардейцы вместе с управлением ФСБ по Брянской области. Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва — Климов», — уточнил Богомаз.