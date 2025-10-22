В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области в ночь на 22 октября была зафиксирована вражеская атака БПЛА. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь, речь идет о Чертковском районе. Наши силы ПВО успешно перехватили и уничтожили беспилотник.
— Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — прокомментировал глава региона Юрий Слюсарь.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что во время атаки БПЛА, которая произошла в ночь на 21 октября, был ранен человек. В ходе ликвидации обломки дронов упали в Батайске и Ростове-на-Дону на жилые дома, причинив повреждения строениям.
