Похитившая дочь жительница Приморья добровольно сдалась следователям

СК Приморского края в среду, 22 октября, заявил о завершении поисков семилетней девочки, которая пропала в городе Артем 6 октября.
По данным следствия, мать сама забрала свою дочь из учреждения соцреабилитации, куда ее забрали по решению органов опеки. Основанием для изъятия послужили противоправные действия отчима.
В пресс-службе Следкома добавили, что мать противодействовала расследованию, а ребенок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях. Правоохранители проводят проверку.
— Да (, пришла сама. — прим. «ВМ»), с ней работает следователь. Все хорошо, — цитирует следователей РИА Новости.
