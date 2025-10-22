Ричмонд
На юге Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1

На юге Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщили сейсмологи Института геофизики Политехнической школы Эквадора (IG-EPN).

Источник: Life.ru

Эпицентр находился в провинции Эль-Оро, прямо у границы с Перу, на широте 3,606 градусов ю. ш. и долготе 79,944 градусов з. д. Очаг залегал на глубине 82,3 километра. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет.

Ранее у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,3. Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Тихого океана в 71 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48,7 километра. Согласно предварительной оценке, интенсивность сейсмособытия составила 4 балла по шкале MSK-64.

