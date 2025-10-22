На юге Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр находился в провинции Эль-Оро, прямо у границы с Перу, на широте 3,606 градусов ю. ш. и долготе 79,944 градусов з. д. Очаг залегал на глубине 82,3 километра. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет.