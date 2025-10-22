В Ростовской области за сутки произошли три пожара

В Ростовской области спасателям в минувшие сутки, 21 октября, пришлось бороться с огнем и выезжать на ДТП. Как рассказали в ведомстве, во вторник произошло три техногенных пожара. Столько же случилось и аварий.
— Всего к работе привлекались 32 специалиста, были задействованы восемь спецмашин, — отметили в региональном МЧС.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в одном из районов Донского края частный дом сгорел из-за неисправной камеры видеонаблюдения.
