Богомаз: Задержанная летом ДРГ причастна к подрыву моста в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о причастности задержанных в августе 2025 года диверсантов к подрыву автомобильного моста в регионе. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. Речь идет о мосте, который обрушился на пассажирский поезд в начале июня.
Губернатор рассказал, что диверсионно-разведывательная группа была обезврежена российскими военнослужащими и сотрудниками ФСБ. Он уточнил, что группа состояла из шести опытных боевиков.
«То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва — Климов», — указал глава региона.
Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло в ночь на 1 июня. Обломки конструкции упали на проходивший под ним пассажирский поезд, в результате чего локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате инцидента погибли семь человек, более ста получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.