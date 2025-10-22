Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек пострадали в результате ночного ДТП в Казани

«Лада Приора» и «Тойота Камри» столкнулись на Горьковском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП произошло ночью 22 октября около 00:53 на Горьковском шоссе в Казани. Столкнулись два автомобиля — «Лада Приора» и «Тойота Камри».

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» (житель Кировского района со стажем вождения 5 лет) нарушил правила дорожного движения (пункты 9.10 и 10.1 ПДД РФ) и совершил столкновение с «Тойотой Камри», двигавшейся в попутном направлении. За рулем иномарки находился житель Лениногорска со стажем вождения 12 лет.

В результате аварии пострадали 6 человек: в «Тойоте Камри» травмы получили водитель и пассажир, в «Ладе Приоре» — водитель и трое пассажиров. Все участники ДТП были доставлены в медицинские учреждения на машинах скорой помощи в сознании.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и коммунальные службы, проводится расследование обстоятельств аварии.