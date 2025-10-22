Ричмонд
ABC: самолет премьер-министра Австралии совершил вынужденную посадку в США

Лайнер австралийского лидера направлялся из Вашингтона в Канберру.

Источник: Аргументы и факты

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, совершил вынужденную посадку в США из-за резкого ухудшения состояния одного из членов экипажа. Об этом сообщает телеканал ABC.

Согласно предоставленным данным, воздушное судно, следовавшее из Вашингтона в Канберру, приземлилось в городе Сент-Луис, штат Миссури. Причиной незапланированной посадки стало внезапное ухудшение здоровья офицера ВВС Австралии, находившегося на борту.

Заболевший военнослужащий был госпитализирован в местную больницу для дальнейшего обследования. После оказания медицинской помощи самолет премьер-министра продолжит свой путь в Канберру.

Премьер-министр Австралии возвращался в столицу страны после первых двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Вашингтоне 20 и 21 октября.

