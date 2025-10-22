Меликов: БПЛА ночью атаковали одно из предприятий в Дагестане

На территории одного из предприятий Дагестана произошла атака вражеских беспилотников. Об этом в среду, 22 октября, сообщил глава республики Сергей Меликов. В регионе введен режим беспилотной опасности.
— Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики, — заявил он.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, степень повреждений уточняется. Глава региона в своем Telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, избегая открытых участков улиц.
Системы противовоздушной обороны уничтожили 58 украинских беспилотников в небе над российскими регионами вечером 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что при ударе дрона ВСУ по поселку Вишневый пострадали двое мирных жителей. Незадолго до этого в Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность.