Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меликов: БПЛА ночью атаковали одно из предприятий в Дагестане

На территории одного из предприятий Дагестана произошла атака вражеских беспилотников. Об этом в среду, 22 октября, сообщил глава республики Сергей Меликов. В регионе введен режим беспилотной опасности.

На территории одного из предприятий Дагестана произошла атака вражеских беспилотников. Об этом в среду, 22 октября, сообщил глава республики Сергей Меликов. В регионе введен режим беспилотной опасности.

— Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики, — заявил он.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, степень повреждений уточняется. Глава региона в своем Telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, избегая открытых участков улиц.

Системы противовоздушной обороны уничтожили 58 украинских беспилотников в небе над российскими регионами вечером 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что при ударе дрона ВСУ по поселку Вишневый пострадали двое мирных жителей. Незадолго до этого в Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше