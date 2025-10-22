Ричмонд
Появились кадры последствий атаки БПЛА на Дагестан

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками производственное предприятие и строящийся торговый центр в Махачкале. Кадры с места происшествия в среду, 22 октября, публикует Baza.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет, отмечается в публикации.

Об атаке ночью 22 октября сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, избегая открытых участков улиц.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что при ударе дрона ВСУ по поселку Вишневый пострадали двое мирных жителей. Незадолго до этого в Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность.

Незадолго до этого в Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность. Кроме того, в тот же день в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома. Мужчина получил осколочные ранения и доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

