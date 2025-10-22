Полицейские поймали курьера мошенников, забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей

По словам пенсионерки, все началось в июле, когда ей позвонил бывший директор завода, где она отработала 40 лет. Женщина была уверена, что узнала его голос, к тому же на аватарке стояла его фотография. «Директор» сообщил, что на заводе действует группа вредителей — «промпартия», которые похищают деньги и отправляют на Украину.