Полицейские поймали курьера мошенников, забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей

Об этом ЕАН сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«В результате кропотливой оперативной работы сотрудниками ОУР УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из отдела полиции № 7 в Тюмени был задержан молодой человек 2003 года рождения, который признался в преступлении», — сообщили в полиции. Он пояснил, что забирал деньги у потерпевших и переводил их через криптообменник на счета мошенников.
В отношении «бегунка» расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее ЕАН писал, что в Екатеринбурге 76-летняя пенсионерка и ее 74-летний супруг лишились из-за мошенников 11,5 млн рублей, включая деньги от продажи квартиры.
По словам пенсионерки, все началось в июле, когда ей позвонил бывший директор завода, где она отработала 40 лет. Женщина была уверена, что узнала его голос, к тому же на аватарке стояла его фотография. «Директор» сообщил, что на заводе действует группа вредителей — «промпартия», которые похищают деньги и отправляют на Украину.
После этого позвонил «сотрудник ФСБ». Пенсионеры провели несколько дней в статусе участников «оперативных действий» по поимке вредителей. Они постоянно находились на связи с аферистами и даже просили разрешения сходить в магазин за продуктами.
Лжесиловики организовали операцию по «спасению» сбережений супругов. Потерпевших убедили, что для сохранения денег необходимо срочно продать недвижимость и перевести все наличные на «безопасные счета Центрального банка».
Пострадавшие обратились в полицию и рассказали, что мошенники обрабатывали их два месяца, представляясь сотрудниками ФСБ и ЦБ РФ. Настоящие силовики несколько раз забирали пенсионеров из отделений банков при попытке снять крупные суммы денег.
Руководители нескольких отделов полиции лично уговаривали пенсионеров не доверять незнакомцам и не отдавать свои сбережения. Их даже заставили сменить сим-карты, но они вновь вышли на связь с аферистами и отправили им деньги.
После этого звонки прекратились, и пенсионерка позвонила в ЦБ РФ, чтобы узнать, когда вернут деньги. Там ей пояснили, что все это время она общалась с мошенниками.
Общая сумма ущерба составила 11,5 млн рублей: 5,4 млн — стоимость квартиры, а остальное — личные накопления.
В полиции проверяют курьера на причастность к другим аналогичным преступлениям.