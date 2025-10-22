В Нижнеудинском районе столкнулись три машины, погиб водитель иномарки

В Нижнеудинском районе произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все 21 октября 2025 года в районе 1392 километра федеральной дороги Р-255 «Сибирь».
— По предварительной информации, водитель «Toyota Isis», двигаясь со стороны Иркутска, выехал на встречку, где столкнулся с «Volvo», а затем с автомобилем «Toyota Wish», двигавшимся в попутном направлении, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В дорожно-транспортном происшествии серьезные травмы получил 46-летний водитель «Toyota Isis», он погиб еще до приезда медиков. 38-летний пассажир «Toyota Wish» доставлен в больницу, за его состоянием следят врачи. Сейчас дорожные полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В это время водителям напомнили о необходимости выбора безопасной скорости движения.
