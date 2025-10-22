В Нижнеудинском районе столкнулись три машины, погиб водитель иномарки

В дорожно-транспортном происшествии серьезные травмы получил 46-летний водитель «Toyota Isis», он погиб еще до приезда медиков. 38-летний пассажир «Toyota Wish» доставлен в больницу, за его состоянием следят врачи. Сейчас дорожные полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В это время водителям напомнили о необходимости выбора безопасной скорости движения.