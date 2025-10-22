Российские силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

Незадолго до этого в Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность. Кроме того, в тот же день в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома. Мужчина получил осколочные ранения и доставлен в больницу скорой медицинской помощи.