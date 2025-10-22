Российские силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, восемь дронов были уничтожены над Брянской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, еще четыре — над Ленинградской областью. Три беспилотника сбили над Крымом, три — над Ростовской областью и столько же — над Псковской.
Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено над Орловской, Тверской и Тульской областями, два — над Новгородской, а еще три — над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что при ударе дрона ВСУ по поселку Вишневый пострадали двое мирных жителей. Незадолго до этого в Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность.
Незадолго до этого в Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность. Кроме того, в тот же день в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома. Мужчина получил осколочные ранения и доставлен в больницу скорой медицинской помощи.