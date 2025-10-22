Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.
Меликов уточнил, что целью атаки стало одно из предприятий республики. Он отметил, что в настоящее время отсутствуют сведения о возможных жертвах и пострадавших. Информация о характере и масштабах разрушений находится на стадии уточнения.
Глава региона сообщил о введении в Дагестане режима беспилотной опасности. Меликов призвал жителей республики строго соблюдать необходимые меры предосторожности. В частности, он рекомендовал избегать нахождения на открытых участках улиц.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.