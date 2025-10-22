В Челябинской области пенсионерка трижды стала жертвой мошенников

Первый раз она перевела более восьми тысяч рублей, после чего «партнеры» отказались от сотрудничества, сославшись на слишком незначительный объем инвестиций. После этого потерпевшая решила вернуть вложенные деньги и обратилась в якобы юридическую компанию, найденную в интернете, которая обещала помощь жертвам мошенников. В результате женщина перевела злоумышленникам 30 тыс. руб. Когда пенсионерка отказалась переводить еще 100 тыс., «юристы» также перестали выходить на связь.