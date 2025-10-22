Немецкий снаряд нашли в Нижнем Тагиле

«На место обнаружения был направлен наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы по прибытии оцепили территорию, обеспечив безопасность граждан при проведении работ, и вызвали группу разминирования», — пишет ЕАН со ссылкой на ведомство.
Найденный снаряд оказался пустым — по сути это корпус от 15-сантиметрового немецкого осколочного-фугасного снаряда I.Gr.33. Его использовали для стрельбы из тяжелого пехотного орудия во время Второй мировой войны.
Сам корпус снаряда, не начиненный взрывчаткой, опасности не представляет. Обнаруженный предмет отдали следственно-оперативной группе для разбирательства.
