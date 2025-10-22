Ричмонд
Немецкий снаряд нашли в Нижнем Тагиле

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 22 октября, ФедералПресс. Во время ремонта дома в Нижнем Тагиле рабочие нашли снаряд от немецкого пехотного орудия времен Великой Отечественной войны. По сообщению Росгвардии, находка опасности не представляет.

«На место обнаружения был направлен наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы по прибытии оцепили территорию, обеспечив безопасность граждан при проведении работ, и вызвали группу разминирования», — пишет ЕАН со ссылкой на ведомство.

Найденный снаряд оказался пустым — по сути это корпус от 15-сантиметрового немецкого осколочного-фугасного снаряда I.Gr.33. Его использовали для стрельбы из тяжелого пехотного орудия во время Второй мировой войны.

Сам корпус снаряда, не начиненный взрывчаткой, опасности не представляет. Обнаруженный предмет отдали следственно-оперативной группе для разбирательства.

«ФедералПресс» ранее писал, что в Свердловской области ФСБ перекрыла канал ввоза в страну нелегалов.