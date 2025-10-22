Силы ПВО уничтожили за ночь 33 дрона ВСУ над регионами России

В частности, восемь дронов российские военные сбили над территорией Брянской области, по четыре — над акваторией Азовского моря и Ленинградской области, по три — над Республикой Крым, Ростовской и Псковской областями, в также над акваторией Черного моря. Два вражеских беспилотника силы ПВО ликвидировали в Новгородской области и по одному — в Орловской, Тверской и Тульской областях.