Глава Дагестана сообщил об атаке дронов на предприятие

Информации о разрушениях, пострадавших и жертвах удара по предприятию пока нет, отметил Меликов. В Дагестане действует режим беспилотной опасности, жителей просят не оставаться на открытых участках улиц.

Источник: РИА "Новости"

Беспилотники атаковали одно из предприятий Дагестана, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Информации о пострадавших и погибших нет, сведения о разрушениях пока уточняются. «На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — заверил он.

Меликов напомнил о действующем в Дагестане режиме беспилотной опасности и попросил жителей республики избегать открытых участков улиц.

В аэропорту Махачкалы временно ограничили прием и отправление рейсов. Аналогичные меры вводили ночью еще в семи аэропортах России — Краснодара, Пензы, Пскова, Грозного, Владикавказа, Калуги, Ярославля. На момент публикации они еще действуют в Грозном и Владикавказе.

Утром воздушную тревогу ввели также в Ленинградской области. Там сбили три беспилотника, после чего режим опасности отменили.

Около недели назад Меликов запретил публиковать информацию о последствиях терактов и атак украинских дронов. Ограничения также касаются и информации о работе сил ПВО и радиоэлектронной борьбы в регионе. Запрет не распространяется на органы публичной власти и официальную информацию.