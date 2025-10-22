Глава Дагестана сообщил об атаке дронов на предприятие

Около недели назад Меликов запретил публиковать информацию о последствиях терактов и атак украинских дронов. Ограничения также касаются и информации о работе сил ПВО и радиоэлектронной борьбы в регионе. Запрет не распространяется на органы публичной власти и официальную информацию.