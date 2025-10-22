Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении жителя г. Реутова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Как сообщалось ранее, 19 октября 2025 года в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия. Фигурант был задержан на территории Московской области, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.