Количество отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 145

Количество отравившихся готовой едой в Улан-Удэ увеличилось со 121 до 145, в больнице находятся 76 человек. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
— По состоянию на 22 октября на 08:00 зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
По данным министра здравоохранения региона Евгении Лудуповой, люди отравились онигири и шаурмой. В ведомстве подчеркнули, что весь персонал Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи был мобилизован для устранения последствий происшествия.
Задержана заведующая производством цеха, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, отметили в следствии.