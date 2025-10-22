Ричмонд
Никто не успел помочь: в частном доме обнаружили мертвым 24-летнего парня

В Башкирии в пожаре погиб 24-летний парень.

Источник: Комсомольская правда

В селе Инзер Белорецкого района Башкирии произошел пожар с трагическими последствиями. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание произошло в одной из комнат жилого двухквартирного дома на улице Трактовой.

Прибывшие подразделения Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание на площади десяти квадратных метров. В результате пожара также была повреждена баня, расположенная на территории домовладения.

При осмотре помещений в зале дома был обнаружен погибший — 24-летний парень. Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС, на месте работает следственно-оперативная группа.

По оперативной информации МЧС, за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 18 пожаров, для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 10 раз. Происшествий на водных объектах не зафиксировано.

