Нетрезвого лихача, угнавшего ВАЗ у приятеля из-за долга, задержали липецкие полицейские в ходе погони

Примерно в три часа ночи на въезде в город Грязи внимание сотрудников Госавтоинспекции привлёк автомобиль ВАЗ-21099. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал требование автоинспекторов и, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейские начали преследование правонарушителя. После непродолжительной погони лихач был остановлен на автомобильной дороге Двуречки — Грязи. За рулём отечественной легковушки находился 22-летний житель Липецка с признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило, что молодой человек нетрезв — результат превысил допустимую норму в шесть раз. Кроме того, проверка по ведомственным базам данным показала, что автомобиль ему не принадлежит, а пьяное вождение — уже второе за последний год. В ходе разбирательства стражи правопорядка выяснили, что машину злоумышленник за несколько часов до задержания угнал у своего знакомого в Липецке. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 и ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, на правонарушителя автоинспекторы составили шесть административных материалов.