Детская шалость едва не погубила большую семью в Челябинске

Детская шалость едва не погубила большую семья в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло ночью 22 октября в Металлургическом районе.
«Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме на улице Дегтярева. К моменту прибытия подразделений из окон квартиры на четвертом этаже валил густой дым», — рассказали в региональном Главке МЧС.
В квартире находились двое взрослых и трое детей. К счастью, все успели эвакуироваться и не пострадали.
Огнеборцы ликвидировали горение дивана на площади 2 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара могла послужить детская шалость.