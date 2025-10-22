Ричмонд
Детская шалость едва не погубила большую семью в Челябинске

В квартире находились двое взрослых и трое детей.

Источник: AP 2024

Детская шалость едва не погубила большую семья в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло ночью 22 октября в Металлургическом районе.

«Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме на улице Дегтярева. К моменту прибытия подразделений из окон квартиры на четвертом этаже валил густой дым», — рассказали в региональном Главке МЧС.

В квартире находились двое взрослых и трое детей. К счастью, все успели эвакуироваться и не пострадали.

Огнеборцы ликвидировали горение дивана на площади 2 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара могла послужить детская шалость.