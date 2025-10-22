Названа приоритетная версия пропажи семьи Усольцевых

Таинственно пропавшую семью Усольцевых не обнаружили в охотничьих домиках, расположенных в красноярской тайге. Как пишет Shot, волонтеры обыскали все здания, но не нашли следов семейства.
Есть мнение, что Усольцевы вместе с собакой погибли из-за несчастного случая. Эксперты отмечают, что шансы на то, что семья все еще жива, минимальны.
По их словам, продержаться три недели в горах, где температура опускается ниже 15 градусов и идет снег — нереально. При этом отмечается, что Усольцевы могут выжить только в том случае, если они спрятались в пещере и смогли придумать, как греться, передает источник.
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. Знакомый семейства и однофамилец Константин Усольцев перечислил три возможных варианта исчезновения семьи.
«Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.