В Батайске после атаки ВСУ повреждены 131 квартира и 41 автомобиль

В ночь на 21 октября ВСУ атаковали Батайск в Ростовской области с применением беспилотников. По данным властей, повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своём Telegram-канале.

«На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире», — написал он.

В управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от жителей на получение единовременной материальной помощи. В результате атаки пострадали также семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

Кукин уточнил, что обращений за медицинской помощью после ночного налёта не зафиксировано. На месте продолжают работать специалисты, оценивающие ущерб.

Напоминим, что в ночь с 20 на 21 октября ВСУ нанесли удар по Батайску при помощи беспилотников. Обломки одного из дронов упали рядом с жилым домом. Повреждения получили несколько автомобилей и торговых павильонов. В одной из многоэтажек выбило десятки окон на верхних этажах, а некоторые рамы оказались выбиты из стен.

