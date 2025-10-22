В Батайске после атаки ВСУ повреждены 131 квартира и 41 автомобиль

Напоминим, что в ночь с 20 на 21 октября ВСУ нанесли удар по Батайску при помощи беспилотников. Обломки одного из дронов упали рядом с жилым домом. Повреждения получили несколько автомобилей и торговых павильонов. В одной из многоэтажек выбило десятки окон на верхних этажах, а некоторые рамы оказались выбиты из стен.