Количество отравившихся в Улан-Удэ выросло до 145

В Улан-Удэ число заболевших после употребления продукции «Николаевского» выросло до 145 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Источник: Life.ru

«По состоянию на утро 22 октября зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей», — сообщили ТАСС представители ведомства.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что 19 октября в Бурятии произошло массовое отравление, связанное с продукцией компании «Восток». По данным проверки, причиной инцидента стали рисовые роллы онигири и шаурма, реализовавшиеся через торговую сеть «Николаевский», при этом в производственных цехах были обнаружены многочисленные санитарные нарушения.

