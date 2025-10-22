Мужчина нашел в Химках чужую банковскую карту и потратил с нее 400 тысяч рублей

— Установлено, что злоумышленник на улице заметил конверт с кредитной картой и ПИН-кодом к ней. Забрав ее себе, мужчина в нескольких магазинах расплачивался ей за приобретенные товары и обналичивал денежные средства в банкоматах. После этого он потерял карту, — написали в Telegram-канале ведомства.