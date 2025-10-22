Мужчина нашел в Химках чужую банковскую карту и потратил с нее 400 тысяч рублей

В Химках мужчина нашел чужую банковскую карту и потратил с нее 400 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в ГУ МВД по региону.
— Установлено, что злоумышленник на улице заметил конверт с кредитной картой и ПИН-кодом к ней. Забрав ее себе, мужчина в нескольких магазинах расплачивался ей за приобретенные товары и обналичивал денежные средства в банкоматах. После этого он потерял карту, — написали в Telegram-канале ведомства.
Мужчину заключили под стражу.
До этого житель Москвы подобрал пакет с 1,6 миллиона рублей на Новослободской улице. Мужчина не стал сообщать о находке полиции, а присвоил деньги себе. Правоохранители выяснили, что мужчина шел за потерпевшим, когда тот обронил крупную сумму наличных.